Экперт: Дюрант требует выкинуть генменеджера и тренера? В этом поколении одни болваны!

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался об ультиматуме со стороны форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта к владельцу команды Джозефу Цаю. Ранее сообщалось, что Дюрант сказал Цаю, что он может выбирать между ним, либо главным тренером Стивом Нэшем и Шоном Марксом, являющимся генеральным менеджером «Бруклина».



«Давайте начистоту. Кевин Дюрант запрашивает обмен на следующий день после драфта, и всё дерьмо попадает в вентилятор, а уже месяц спустя он удваивает ставки и требует выкинуть с работы генерального менеджера и тренера? В этом поколении одни болваны!» — написал Перкинс в своих социальных сетях.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: