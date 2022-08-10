27-летний россиянин перешёл в «Астану»

Российский разыгрывающий Даниил Аксёнов стал игроком «Астаны». Об этом информирует пресс-служба команды из Казахстана.



В прошлом сезоне 27-летний баскетболист выступал в составе «Темп-СУМЗ-УГМК» из города Ревды. Даниил неоднократно выступал за студенческие сборные России. В рядах «Самары» становился обладателем Кубка России и победителем Суперлиги-1.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минувшего сезона «Астана» заняла последнее, 10-е место в турнирной таблице, одержав две победы в 18 матчах. Польская «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев» вышли из состава участников после обострения ситуации на политической арене из-за событий вокруг Украины.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: