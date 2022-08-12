Леброн Джеймс эмоционально высказался об игре своих сыновей в составе одной команды

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился впечатлениями от игры своих сыновей Бронни и Брайса за одну команду. Сыновья Леброна сейчас находятся в европейском турне. Их первый матч состоялся в Лондоне. Встреча завершилась в пользу местной команды.



«Мои чёртовы парни! Соучастники преступления! Я наблюдаю, как Бронни и Брайс впервые вместе выходят на корт в игровой ситуации! Это какое-то безумие! Вау», — написал Леброн.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: