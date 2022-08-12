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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подаёт апелляцию на приговор

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подаёт апелляцию на приговор
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Адвокат американской баскетболистки Бриттни Грайнер Александр Бойков сообщил, что сторона защиты спортсменки подаст апелляционную жалобу на вынесенный Химкинским судом приговор.

Ожидается, что апелляция будет подана сегодня, 12 августа.

«Мы в процессе подготовки апелляционной жалобы, сегодня будем подавать», — приводит слова Бойкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, американская баскетболистка Бриттни Грайнер в феврале этого года была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло.

Позднее Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Кроме того, спортсменку оштрафовали на 1 млн рублей.

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