Правозащитник: надеюсь, Грайнер дадут заниматься баскетболом, а не работать швеёй

Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников высказался о том, как Бриттни Грайнер будет проводить время в колонии общего режима.
«Сейчас Бриттни содержится в следственном изоляторе колонии строгого режима. Скорее всего, она останется там на время подачи апелляции, которая может продлиться до трёх месяцев. Если её не помилуют и не обменяют до этого момента, если её апелляцию не удовлетворят, то её могут отправить в другую колонию.
Я надеюсь, что её отправят в колонию со снисходительным начальником, который разрешит ей в дневное время заниматься баскетболом, а не работать швеёй. Заключённых поощряют заниматься спортом, там популярен баскетбол, так что, думаю, это было бы лучшим вариантом для неё.
Обычно заключённых будят в шесть часов утра, они умываются, застилают постели, выстраиваются по стройке «смирно» на проверку, после чего идут на завтрак и начинают восьмичасовой рабочий день, обычно работая швеями, но мы пытаемся стимулировать губернаторов использовать таланты заключённых. Например, работать с искусством.
Свободное время в колонии устанавливается губернатором, от получаса до двух часов в день, и в это время они могут просто болтать друг с другом, читать книги из библиотеки, писать письма домой, заниматься спортом, играть в настольные игры и звонить друзьям и семье», — приводит слова Мельникова PEOPLE.
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