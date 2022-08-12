Патрик Беверли: не держу зла на «Миннесоту» за обмен в «Юту»

Разыгрывающий «Юты Джаз» Патрик Беверли высказался по поводу своего обмена из «Миинесоты Тимбервулвз».



«Я не держу зла на «Миннесоту» по поводу моего обмена. Никаких претензий. Думаю, они со мной обошлись очень даже хорошо. Я перешёл в команду в межсезонье прошлого года, а в феврале мне дали продление контракта. Я благодарен им за их отношение. Это просто бизнес», — сказал Беверли во время прямого эфира в соцсетях.



Беверли стал частью крупного обмена, по ходу которого «Миннесота» получила Руди Гобера, отправила в «Юту» пять игроков, включая самого Беверли, и отдала четыре драфт-пика первого раунда.



В минувшем сезоне «Юта» вылетела в первом раунде плей-офф, уступив «Даллас Маверикс» со счётом 2-4. «Миннесота», в свою очередь, пробилась в плей-офф через раунд плей-ин, но тоже покинула турнир уже на стадии 1/8 финала. «Тимбервулвз» проиграли «Мемфису» — 2-4.

Новость по теме Патрик Беверли: пришло время вывести в плей-офф ещё одну команду