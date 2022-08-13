Кармело Энтони может вернуться в «Денвер»

Обозреватель Hoops Wire Сэм Эмико в социальных сетях сообщает, что форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе неограниченно свободного агента, может вернуться в «Денвер Наггетс».
Клуб рассматривает такую возможность, но пока не обратился к 38-летнему баскетболисту с предложением.
Кармело Энтони выступал за «Денвер Наггетс» на протяжении восьми лет с 2003 по 2011 года и был лидером команды.
Минувший сезон Энтони провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы не смогли квалифицироваться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сам Энтони в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 1 результативную передачу.
Кармело Энтони за свою карьеру десять раз принял участие в Матче всех звёзд.
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