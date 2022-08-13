В МИД РФ подтвердили, что обмен Грайнер и Бута действительно обсуждается

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев прокомментировал возможный обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута.



«Обсуждение весьма чувствительной темы обмена заключёнными гражданами России и США идёт в рамках определённых нашими президентами каналов. Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», — цитирует Дарчиева ТАСС.



Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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