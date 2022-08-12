Научный сотрудник объяснила, почему часть американцев против усилий страны вернуть Грайнер

Научный сотрудник, эксперт по вопросу захвата и освобождения заложников Дани Гилберт поделилась мыслями, почему часть американской общественности не разделяет стремлений правительства США освободить из-под ареста в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
«К сожалению, вполне предсказуемо, что есть американцы, которые реагируют таким образом. Белая девушка или белая женщина, взятая в плен, арестованная или что-то в этом роде, вызывает массу сочувствия у американской общественности, чего не скажешь о цветных женщинах и девушках. И ещё есть другие моменты, в том числе тот факт, что она открытая лесбиянка, что она нетрадиционно женственна — всё это работает против сочувствия в обществе к кому-то в её положении», — приводит слова Гилберт Business Insider India.
Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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