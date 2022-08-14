Владимир Гомельский рассказал, игрока какой позиции не хватает УНИКСу
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Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мымлями о передней линии казанского УНИКСа, рассказав, кого, по его мнению, не хватает команде для её укомплектования.
«Лабери, Рейнольдс и Забелин — центровые. Воронцевич и Хантер — мощные форварды. Ильницкий — лёгкий форвард. То есть в комплекте не хватает одного лёгкого форварда с хорошим дальним броском», — написал Гомельский.
Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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