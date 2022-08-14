Кантер опубликовал переписку с помощником тренера НБА, которого вынудили уволиться

Известный баскетболист Энес Кантер Фридом, пребывающий в настоящее время в статусе свободного агента, поделился с подписчиками одной из своих социальных сетей фотографией переписки, которая у него была с неким помощником тренера команды НБА.



«Только что разговаривал с одним из помощников тренера команды НБА. Так вот на него нападали в течение всего сезона по ряду причин: из-за того, кого он поддерживает, и потому, что он республиканец.



Ему было так некомфортно, что он уволился с работы в конце года. Это неприемлемо», — написал Кантер.

В переписке, опубликованной Кантером, анонимный помощник тренера говорит, что с ним обращались как с пустым местом и даже назвали расистом после того, как он заявил, что США стали разделяться не при президентстве Дональда Трампа, а когда на этой должности был Барак Обама.