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Кантер опубликовал переписку с помощником тренера НБА, которого вынудили уволиться

Кантер опубликовал переписку с помощником тренера НБА, которого вынудили уволиться
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Известный баскетболист Энес Кантер Фридом, пребывающий в настоящее время в статусе свободного агента, поделился с подписчиками одной из своих социальных сетей фотографией переписки, которая у него была с неким помощником тренера команды НБА.

«Только что разговаривал с одним из помощников тренера команды НБА. Так вот на него нападали в течение всего сезона по ряду причин: из-за того, кого он поддерживает, и потому, что он республиканец.

Ему было так некомфортно, что он уволился с работы в конце года. Это неприемлемо», — написал Кантер.

В переписке, опубликованной Кантером, анонимный помощник тренера говорит, что с ним обращались как с пустым местом и даже назвали расистом после того, как он заявил, что США стали разделяться не при президентстве Дональда Трампа, а когда на этой должности был Барак Обама.

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