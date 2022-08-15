Захарова — об обмене Грайнер: российская сторона готова к разговору и конкретным действиям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу возможного обмена заключёнными с США.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счёт. Но только профессионально. Готовы те люди, которые должны этим заниматься. И эта работа делается не у микрофонов.

С российской стороны всё к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Бриттни Грайнер может быть обменяна на Виктора Бута.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.