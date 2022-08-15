Захарова — об обмене Грайнер: российская сторона готова к разговору и конкретным действиям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу возможного обмена заключёнными с США.
«Я ещё раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счёт. Но только профессионально. Готовы те люди, которые должны этим заниматься. И эта работа делается не у микрофонов.
С российской стороны всё к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», — заявила Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия».
Напомним, ранее сообщалось о том, что Бриттни Грайнер может быть обменяна на Виктора Бута.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора.
- 15 августа 2022
-
07:57
- 14 августа 2022
-
23:12
-
22:03
-
19:58
-
17:57
-
16:26
-
15:20
-
14:40
-
13:57
-
12:51
-
11:36
-
10:37
-
09:58
-
00:57
- 13 августа 2022
-
23:51
-
22:49
-
21:56
-
20:52
-
19:59
-
18:54
-
17:42
-
16:03
-
14:54
-
13:48
-
12:49
-
12:13
-
11:35
-
10:41
-
00:03
- 12 августа 2022
-
22:48
-
22:00
-
20:44
-
19:46
-
18:48
-
17:33