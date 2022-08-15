Кириленко рассказал, какие сложности могут ждать Галкину в работе за границей

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко ответил на вопрос о том, какие сложности могут ждать бывшего генерального секретаря РФБ Наталью Галкину в работе за границей.



Ранее стало известно, что Галкина покидает РФБ, где проработала более десяти лет, и продолжит работу в центральном офисе ФИБА в Швейцарии.



«Знаю про это не понаслышке, а на своём опыте. Когда я уехал в клуб НБА «Юта Джаз» и стал жить в Солт-Лейк-Сити, то попал в крайне сложную историю. Другая страна, другой менталитет, нюансы общения, да ещё и ностальгия заедает. Первые три месяца буквально на стенку бросался – ну просто всё другое! Однако Наталья – человек упрямый в хорошем смысле этого слова, все трудности она точно преодолеет. Я верю в неё. Но если в какой-то момент она почувствует дискомфорт и захочет вернуться, то двери РФБ всегда для неё открыты», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.

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