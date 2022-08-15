МБА подписал контракт с Евгением Валиевым

Российский форвард Евгений Валиев подписал контракт с ПБК МБА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Валиев начал профессиональную карьеру в системе «Урал-Грейта». Летом 2014 года Валиев перешёл в «Зенит», который образовался в этот год. В составе петербуржцев Евгений трижды завоёвывал бронзовую медаль Единой лиги ВТБ, а также стал финалистом Кубка России.
В 2019 году Валиев перешёл в «Химки», но полгода провёл в аренде в «Парме», после чего вернулся в подмосковный клуб.
В минувшем сезоне Евгений выступал за казанский УНИКС, с которым дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ и завоевал свою четвёртую бронзу.
Также игрок регулярно вызывался в сборную России и принимал участие в чемпионате Европы и Кубке мира. В 2013 году Валиев становился победителем Универсиады, которая прошла в Казани.
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