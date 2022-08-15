Гомельский поделился мнением о перспективах «Клипперс» в новом сезоне НБА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о перспективах «Лос-Анджелес Клипперс» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.
«В «Клипперс» очень многое будет зависеть от того, как себя чувствуют лидеры — Кавай Леонард и Пол Джордж. И как будет сочетаться с ними на площадке Джон Уолл. Но «теневой» фаворит — это всё-таки не настоящий фаворит», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Ранее чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Клипперс» стал лучшей командой межсезонья.
Многие эксперты называют «Лос-Анджелес Клипперс» «тёмной лошадкой» в предстоящем сезоне НБА.
Ранее Гомельский поделился мыслями о передней линии казанского УНИКСа, рассказав, кого, по его мнению, не хватает команде для укомплектования.
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