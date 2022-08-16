Кевин Дюрант эмоционально отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры

33-летний звёздный американский форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант опубликовал пост в социальных сетях, в котором высказался об информации о возможном завершении карьеры.

«Я знаю, что большинство людей поверит неназванным источникам, а не мне, но, если есть кто-то, кто послушает меня, то я не планирую завершать карьеру в ближайшее время. Пока это лишь комичное дерьмо», — гласит публикация Дюранта в «Твиттере».

Ранее руководитель одного из клубов НБА заявил, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за «Бруклин».

Напомним, Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.