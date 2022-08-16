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Руководитель клуба НБА считает, что Дюрант скорее завершит карьеру, чем останется в «Нетс»

Руководитель клуба НБА считает, что Дюрант скорее завершит карьеру, чем останется в «Нетс»
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Руководитель одного из клубов НБА считает, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за «Бруклин». Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.

Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

Ранее Брайан Уиндхорст сообщил, что ситуация с обменом форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта не изменилась и в этой сделке по-прежнему нет никакого продвижения.

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