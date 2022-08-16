Руководитель клуба НБА считает, что Дюрант скорее завершит карьеру, чем останется в «Нетс»

Руководитель одного из клубов НБА считает, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за «Бруклин». Об этом сообщил инсайдер Марк Стейн.
Дюрант ранее провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Ранее Брайан Уиндхорст сообщил, что ситуация с обменом форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта не изменилась и в этой сделке по-прежнему нет никакого продвижения.
- 16 августа 2022
-
00:54
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
-
22:47
-
21:55
-
21:41
-
21:03
-
20:03
-
19:52
-
18:06
-
17:36
-
16:15
-
15:01
-
13:29
-
12:40
-
12:16
-
11:34
-
10:49
-
10:07
-
09:24
-
07:57
- 14 августа 2022
-
23:12
-
22:03
-
19:58
-
17:57
-
16:26
-
15:20
-
14:40
-
13:57
-
12:51
-
11:36
-
10:37
-
09:58
-
00:57