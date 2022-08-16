Каухерд: Дюрант покинул «Голден Стэйт» ради Ирвинга. Это безумнее, чем завершить карьеру

Известный телеведущий Колин Каухерд поделился мыслями о ситуации со звёздным форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом. Ранее Дюрант запросил клуб об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.



«Дюрант действительно отличается от других. Он покинул «Голден Стэйт» ради Кайри Ирвинга. Это ещё безумнее, чем завершить карьеру. Послушайте, он заработал много денег. Джо Лэйкоб (владелец «Голден Стэйт Уорриорз». — Прим. «Чемпионата») обеспечил ему солидные инвестиции. Он не хочет быть в «Бруклине». Таков его выбор. Я не испытываю к нему особой симпатии. Но если вы считаете, что пенсия — это безумие, то вспомните об уходе из «Уорриорз». Вот это было безумием», — сказал Каухерд в шоу Herd with Colin Cowherd.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас: