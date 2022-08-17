Уиндхорст: «Бруклин» не верит, что им удастся обменять Дюранта

Инсайдер Брайан Уиндхорст высказался о ситуации вокруг переговоров о переходе Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».



«За эти 47 дней, которые прошли с момента, как Дюрант запросил обмен, у нас есть два процесса переговоров. Один из них связан с командами, которые заинтересованы в Кевине Дюранте. Продвижения в этих переговорах не наблюдается. Цена, которую просят «Нетс» за Дюранта, слишком высока.



Вторые переговоры ведутся между Дюрантом и Джо Цаем, и они касаются того, как будет выглядеть его возвращение в команду. Именно эта тема в основном обсуждалась во время встречи владельца клуба Джо Цая с Кевином в Лондоне. Джо Цай и «Нетс» считают, что у них очень хорошая команда. Они не верят, что им удастся хорошо обменять Дюранта, и они хотят, чтобы он рассмотрел возможность возвращения. Однако Дюрант чётко дал понять, что не хочет играть за «Бруклин» в нынешней обстановке, с нынешним тренером и нынешним генеральным менеджером», — цитирует Уиндхорста Clutch Points.