Дюрант потребовал уволить руководство «Нетс». Почему его назвали болваном?

Этим летом в «Бруклине» творится настоящий бардак. Кевин Дюрант, игрок, вокруг которого выстроили всю команду, руками и ногами рвётся из неё, лоббирует полную смену руководства и выдвигает наглые ультиматумы. Его возможный обмен – одна из самых обсуждаемых тем этого межсезонья. Но в «Нетс» с его проведением не торопятся.

Дюрант запросил обмен из «Бруклина» ещё в конце июня. Команда до сих пор пытается договориться о проведении сделки, однако всё безуспешно. Желающие имеются, но вот требования у «Нетс», откровенно говоря, завышенные. Инсайдер Эдриан Войнаровски описал запрашиваемую командой компенсацию как одну из самых крупных в истории. За Кевина хотят получить эквивалент пяти пикам первого раунда – то есть не просто игроков уровня Матча всех звёзд, а топовые активы. Например, Джейсона Тейтума с Джейленом Брауном, которых «Нетс» просили у «Бостона», но, само собой, получили отказ.

Не согласились на условия «Бруклина» не только в «Селтикс», но и в «Лейкерс», «Майами», «Уорриорз», «Торонто», «Пеликанс»… Однако понижать планку в «Нетс» всё равно не собираются. Клуб будет ждать до тех пор, пока кто-нибудь не предложит по-настоящему достойную замену суперзвезде. Но вот сам Дюрант от этого, правда, не в восторге. На днях он ясно дал понять, что всё ещё настаивает на обмене и его терпение на исходе.



Об этом он заявил на встрече с владельцем «Бруклина» Джозефом Цаем. Во время беседы Кевин выкатил функционеру самый настоящий ультиматум – либо он, либо Стив Нэш и Шон Маркс, тренер и генеральный менеджер команды соответственно. Звёздный игрок недоволен выбранным ими направлением развития, а также решениями, принятыми в ходе этого межсезонья. Например, увольнением Адама Харрингтона, который работал в «Бруклине» тренером-ассистентом и директором по развитию игроков. Специалист находился с Дюрантом в хороших отношениях, и тот рассчитывал, что увольнение Харрингтона будет согласовано с ним.

Кевин Дюрант Фото: Elsa/Getty Images

Заявление Дюранта шокировало многих в лиге, и за свою дерзость Кевин подвергся серьёзной критике.



«Итак, давайте проясним ситуацию… Кей Ди запрашивает обмен на следующий день после драфта, всё дерьмо летит на вентилятор, а месяц спустя он удваивает ставки и требует увольнения генменеджера и тренера? Это поколение игроков – те ещё болваны!» – написал Кендрик Перкинс.

«Кевин Дюрант, ты можешь сколько угодно пыхтеть, отдуваться и блефовать, но владельцы «Нетс» не прогнутся. Может быть, ради тебя заменят Стива Нэша. Но у тебя осталось четыре года по контракту. Будешь бойкотировать матчи? Нет. Играть вполсилы? Нет. В следующем сезоне ты будешь в «Нетс», нравится тебе это или нет», – высказался телеведущий Скип Бэйлесс.



Кто-то, конечно, принял сторону Дюранта, когда появились сообщения о том, что его звёздный напарник Кайри Ирвинг буквально терпеть не может Маркса с Нэшем. Однако спустя всего пару дней эта информация была опровергнута агентом игрока, так что Дюрант по-прежнему остаётся один против всех.

Маркс же с Нэшем в сложившейся ситуации, кажется, только укрепили свои позиции. У Стива есть ещё два года по контракту с «Нетс», а вот соглашение с Марксом продлили совсем недавно – в начале июля. То есть уже после того, как Дюрант запросил обмен. Да и владелец «Нетс» ясно дал понять, что не собирается идти на поводу у игрока. Через несколько часов, как общественности стало известно о выдвинутом ультиматуме, Цай оставил в социальных сетях следующее сообщение:



«Наш фронт-офис и тренерский штаб могут заручиться моей поддержкой. Мы будем принимать решения в лучших интересах «Бруклин Нетс».

Кевин Дюрант Фото: Elsa/Getty Images

Теперь, когда ультиматум не сработал, а Цай публично встал на сторону Нэша с Марксом, Дюрант может пойти на крайние меры. По слухам, он может бойкотировать предсезонные сборы команды, «несмотря на всю его любовь к баскетболу». Наверное, Бен Симмонс подсказал. Кстати, «Филадельфию», куда в обмен на Симмонса сбежал Джеймс Харден, сам Дюрант выделяет как одно из приоритетных направлений для продолжения карьеры наряду с «Бостоном». Любопытно, как на эти слухи реагирует сам Борода?



И если «Бостон» ещё в состоянии сделать «Бруклину» достойное предложение, то «Филадельфия» его вряд ли потянет. Как, впрочем, и большинство других команд. Так что пока ситуация максимально далека от логического завершения, а весь этот цирк с обменом будет продолжаться как минимум до октября. Посмотрим, на какие ещё ухищрения пойдёт Дюрант, чтобы добиться желаемого, и чем ему ответят в руководстве «Нетс».