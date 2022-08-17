Экс-капитан «Зенита» Понитка продолжит карьеру в Италии

Экс-капитан «Зенита» поляк Матеуш Понитка подпишет трёхмесячный контракт с опцией продления на сезон с итальянской «Реджо-Эмилией», сообщает инсайдер Эмилиано Карча.
Напомним, Понитка покинул санкт-петербургский клуб в апреле 2022 года, в ходе сезона Единой лиги ВТБ. При этом спортсмен принял решение не подписывать контракт с новой командой в ходе сезона.
Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал капитаном команды. Из-за ситуации вокруг Украины поляк решил уйти из санкт-петербургской команды.
За три сезона в «Зените» Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 5 подборов, а также в 42 встречах Единой лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора).
- 17 августа 2022
-
10:57
-
10:01
-
04:18
-
00:25
- 16 августа 2022
-
23:34
-
22:26
-
21:43
-
20:56
-
19:40
-
19:13
-
18:57
-
18:26
-
17:21
-
16:43
-
15:47
-
14:46
-
12:52
-
11:59
-
10:40
-
09:28
-
02:57
-
00:54
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
-
22:47
-
21:55
-
21:41
-
21:03
-
20:03
-
19:52
-
18:06
-
17:36
-
16:15
-
15:01