Экс-капитан «Зенита» Понитка продолжит карьеру в Италии

Экс-капитан «Зенита» поляк Матеуш Понитка подпишет трёхмесячный контракт с опцией продления на сезон с итальянской «Реджо-Эмилией», сообщает инсайдер Эмилиано Карча.



Напомним, Понитка покинул санкт-петербургский клуб в апреле 2022 года, в ходе сезона Единой лиги ВТБ. При этом спортсмен принял решение не подписывать контракт с новой командой в ходе сезона.



Матеуш присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В сезоне-2020/2021 он стал капитаном команды. Из-за ситуации вокруг Украины поляк решил уйти из санкт-петербургской команды.



За три сезона в «Зените» Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 5 подборов, а также в 42 встречах Единой лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора).