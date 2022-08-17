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Стала известна дата начала регулярного чемпионата НБА в сезоне-2022/2023

Стала известна дата начала регулярного чемпионата НБА в сезоне-2022/2023
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Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2022/2023 начнётся 18 октября, сообщается на официальном сайте организации.

Чемпионат возьмёт начало с матча в Бостоне, где финалист последнего сезона «Бостон Селтикс» примет на домашней площадке команду «Филадельфия Севенти Сиксерс». В этот же день действующий чемпион «Голден Стэйт Уорриорз» примет в Сан-Франциско «Лос-Анджелес Лейкерс».

Всего же за время соревнований будет проведено 1230 встреч. Матч всех звёзд НБА состоится 19 февраля. Завершится регулярный чемпионат 9 апреля 2023 года, в этот день на площадку выйдут все 30 команд. Матчи плей-офф начнутся с 15 апреля, а первая игра финальной серии запланирована на 1 июня 2023 года.

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