Экс-чемпион НБА: Дюрант никогда не тащил чемпионскую команду

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Скот Поллард считает, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант не способен вести за собой чемпионскую команду.



«Чересчур много игроков в современной НБА верят в свою исключительность. Кевин Дюрант — невероятный баскетболист, но он никогда не тащил самостоятельно чемпионскую команду. Я бы даже сказал, что во всей НБА сейчас, пожалуй, 5-10 человек, которые на это способны. Если ты постоянно прыгаешь из одной команды в другую, то достаточно ли ты хорош», — приводит слова Полларда «твиттер» NBA Radio.



В текущее межсезонье Кевин Дюрант запросил у «Бруклин Нетс» обмен в другую команду, но на данный момент ни один клуб не готов выполнить условия обмена, заданные самим форвардом и «Бруклином».