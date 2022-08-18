Леброн не смог найти вариант в других командах, чтобы покинуть «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не смог найти ни одной команды с достаточным местом в ведомости для покрытия его контракта в 2023 году, из-за чего не смог отказаться от продления в калифорнийском клубе, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Ранее стало известно, что Леброн достиг соглашения о новом контракте на два года, согласно которому он получит $ 97,1 млн. Кроме того, сумма может увеличиться до $ 111 млн, если в сезоне-2023/2024 потолок зарплат будет пересмотрен в сторону существенного повышения.
В минувшем сезоне Леброн Джеймс принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 результативной передачи.
«Лейкерс» по итогам чемпионата заняли лишь 11-е место в Западной конференции и не сумели пробиться в плей-офф НБА.
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