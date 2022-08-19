Стефен Карри подал заявку на регистрацию фразы «Night, Night» в качестве товарного знака

Компания звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри SC30 Inc. подала заявку на регистрацию фразы «Night, Night» в качестве официального товарного знака.



Новая торговая марка будет использоваться в первую очередь в производстве одежды и обуви, но также может распространяться ещё на 35 категорий товара, включая алкоголь и боксёрское снаряжение.



Заявка на регистрацию марки была подана спустя 10 дней после финала НБА сезона-2021/2022, где «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2, а Стефен Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии.



Во время финала Карри часто использовал жест «Спокойной ночи» во время празднования успешных попаданий.