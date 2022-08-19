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Стефен Карри подал заявку на регистрацию фразы «Night, Night» в качестве товарного знака

Стефен Карри подал заявку на регистрацию фразы «Night, Night» в качестве товарного знака
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Компания звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри SC30 Inc. подала заявку на регистрацию фразы «Night, Night» в качестве официального товарного знака.

Новая торговая марка будет использоваться в первую очередь в производстве одежды и обуви, но также может распространяться ещё на 35 категорий товара, включая алкоголь и боксёрское снаряжение.

Заявка на регистрацию марки была подана спустя 10 дней после финала НБА сезона-2021/2022, где «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2, а Стефен Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии.

Во время финала Карри часто использовал жест «Спокойной ночи» во время празднования успешных попаданий.

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