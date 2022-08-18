Майк Джеймс: Карри — потрясающий игрок, он изменил баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.
«Я зачастую говорю спорные вещи, потому что мыслю нестандартно. Но каждый раз, когда я упоминаю Стефа Карри, все злятся и думают, что он мне не нравится. Но он потрясающий игрок. Он изменил баскетбол. Семь лет назад все начали бросать трёхочковые и играть маленькими пятёрками. Не только из-за него. На 75 процентов причина в нём, на 25 — в «Голден Стэйт» в целом. Но у меня нет к нему никаких претензий», — цитирует Джеймса BasketNews,
Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным игроком стал Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач. Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.
За карьеру Стефен Карри четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды признавался самым ценным игроком лиги.
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