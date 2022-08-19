Итудис: у национальных сборных должна быть возможность заявить 14 игроков

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис считает, что ФИБА должна позволить национальным командам вносить 14 игроков. Сейчас разрешено заявлять только 12 человек.
«Это правило необходимо изменить. У национальных сборных должна быть возможность заявить 14 игроков для участия в турнирах. Мы живём в эпоху пандемии, у нас высокий уровень конкуренции, есть фактор травм и усталости. Несправедливо, когда в команде остаётся 11 игроков.
Почему не заявить 14 человек? ФИБА говорит, что все решения принимаются исходя из развития спорта. Но, например, в 2000 году в Евролиге мы заявляли составы из 10 человек. Позже мы пришли к тому, чтобы расширить заявку до 12 игроков, а теперь, я считаю, пора переходить к 14. Думаю, эта эволюция должна произойти», — приводит слова Итудиса Eurohoops.
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