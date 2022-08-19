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Итудис: у национальных сборных должна быть возможность заявить 14 игроков

Итудис: у национальных сборных должна быть возможность заявить 14 игроков
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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис считает, что ФИБА должна позволить национальным командам вносить 14 игроков. Сейчас разрешено заявлять только 12 человек.

«Это правило необходимо изменить. У национальных сборных должна быть возможность заявить 14 игроков для участия в турнирах. Мы живём в эпоху пандемии, у нас высокий уровень конкуренции, есть фактор травм и усталости. Несправедливо, когда в команде остаётся 11 игроков.

Почему не заявить 14 человек? ФИБА говорит, что все решения принимаются исходя из развития спорта. Но, например, в 2000 году в Евролиге мы заявляли составы из 10 человек. Позже мы пришли к тому, чтобы расширить заявку до 12 игроков, а теперь, я считаю, пора переходить к 14. Думаю, эта эволюция должна произойти», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

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