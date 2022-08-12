Итудис рассказал о травме Янниса Адетокунбо

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис рассказал о ситуации с травмированными игроками. В частности, товарищеский матч с Испанией был вынужден пропустить Яннис Адетокунбо.
Три лидера сборной Греции Яннис, Костас Слукас и Георгиос Папаяннис пропустили последнюю игру из-за проблем со здоровьем.
«У нас уже есть хорошие новости о Слукасе и Папаяннисе. Но вам лучше поговорить об этом с медицинскими работниками. Что касается Янниса, то у него было опухшее колено и дискомфорт в лодыжке, мы приняли решение не рисковать. Думаю, после пары выходных дней, которые ему сейчас необходимы, он будет готов играть», — приводит слова Итудиса Basket News.
Напомним, Яннис Адетокунбо ранее подтвердил, что выступит на чемпионате Европы, который стартует в сентябре.
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