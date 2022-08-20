Шакил О'Нил: безусловно, Стеф Карри — лучший игрок в мире

Легендарный центровой Шакил О'Нил признался, что считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим баскетболистом мира на сегодняшний день.



«Стефена Карри, лучшего игрока мира, никому не победить. Да, однозначно, я его считаю в мире и не сомневаюсь в этом. Как сказал бы Кенни Смит, великих игроков сразу можно распознать по числу завоёванных ими чемпионских титулов.



Никто в мире не играет лучше Карри. Он выполняет и реализует очень сложные броски, мне нравятся его достижения за карьеру», — приводит слова Шакила YouTube-канал NBA on TNT.



В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.

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