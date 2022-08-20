Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил: безусловно, Стеф Карри — лучший игрок в мире

Шакил О'Нил: безусловно, Стеф Карри — лучший игрок в мире
Комментарии

Легендарный центровой Шакил О'Нил признался, что считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим баскетболистом мира на сегодняшний день.

«Стефена Карри, лучшего игрока мира, никому не победить. Да, однозначно, я его считаю в мире и не сомневаюсь в этом. Как сказал бы Кенни Смит, великих игроков сразу можно распознать по числу завоёванных ими чемпионских титулов.

Никто в мире не играет лучше Карри. Он выполняет и реализует очень сложные броски, мне нравятся его достижения за карьеру», — приводит слова Шакила YouTube-канал NBA on TNT.

В минувшем сезоне Карри в составе «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртый раз в карьере стал чемпионом НБА и впервые был признан самым ценным игроком финальной серии.

Новость по теме
Стефен Карри подал заявку на регистрацию фразы «Night, Night» в качестве товарного знака
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022