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Леброн и Дуэйн Уэйд спродюсируют документальный фильм об олимпийской сборной США-2008

Леброн и Дуэйн Уэйд спродюсируют документальный фильм об олимпийской сборной США-2008
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд спродюсируют документальный фильм, рассказывающий об олимпийской сборной США 2008 года. Об этом сообщает портал Collider.

Ожидается, что фильм появится на популярном стриминговом сервисе Netflix 7 октября.

В состав сборной США 2008 года на Олимпийских играх вошли такие звёзды, как Леброн Джеймс, Коби Брайант, Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Крис Пол, Джейсон Кидд и другие. Команда получила прозвище «Redeem Team» («Команда возмездия»). После того, как национальная команда США неудачно выступила на Играх в Афинах в 2004 году и на чемпионате мира в 2006 году в Японии, сборная 2008 года завоевала олимпийское золото.

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