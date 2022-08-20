Ларса рассказала о сложностях в личной жизни после расставания со Скотти Пиппеном

Бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена, Ларса, призналась, что ей трудно встречаться с кем-либо после расставания со знаменитым баскетболистом. Ларса и Пиппен были вместе более 20 лет.



«Я была замужем за действительно известным и действительно симпатичным парнем. У него хорошая физическая форма, он очень успешный и он подарил мне четверых великолепных детей. В общем, где ещё, чёрт возьми, можно найти такого же парня, хотя бы частично похожего на него. Это довольно сложно. Честно говоря, я думала, что будет легче. Как только я начинала встречаться после, то приходила к мысли, что мне придётся прийти к осознанию того, что я не получу больше всего этого. У меня был отличный опыт», — приводит слова Ларсы People.