Ларса рассказала о сложностях в личной жизни после расставания со Скотти Пиппеном
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Бывшая супруга легенды НБА Скотти Пиппена, Ларса, призналась, что ей трудно встречаться с кем-либо после расставания со знаменитым баскетболистом. Ларса и Пиппен были вместе более 20 лет.
«Я была замужем за действительно известным и действительно симпатичным парнем. У него хорошая физическая форма, он очень успешный и он подарил мне четверых великолепных детей. В общем, где ещё, чёрт возьми, можно найти такого же парня, хотя бы частично похожего на него. Это довольно сложно. Честно говоря, я думала, что будет легче. Как только я начинала встречаться после, то приходила к мысли, что мне придётся прийти к осознанию того, что я не получу больше всего этого. У меня был отличный опыт», — приводит слова Ларсы People.
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