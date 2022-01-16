«Самый долгий развод в истории». Скотти Пиппен пережил тяжёлое потрясение

«Я семейный человек, и я счастлив как никогда», – говорил шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен несколько лет назад. Однако счастливая семейная жизнь экс-баскетболиста подошла к концу. В декабре 2021 года он окончательно развёлся с женой после долгих лет, проведённых вместе. Информация об этом появилась в СМИ только на днях. Рассказываем, что произошло между Скотти и Ларсой Пиппен.

Для Скотти брак с Ларсой стал вторым. Они прожили вместе почти два десятилетия после того, как поженились в 1997-м. А в 2016-м их союз дал первую трещину. Супруги серьёзно поссорились: Ларса даже вызывала полицию, утверждая, что муж ведёт себя агрессивно. Немногим позже после этого Скотти затребовал развод. Вокруг этой печальной истории ходило много разговоров. Тогда Ларсу подозревали в измене с рэпером Future. Супруга Пиппена этот факт отрицала, заявив, что причиной развода стали сложности в отношениях со Скотти. По словам друзей Ларсы, муж изменил ей первый – с моделью Sports Illustrated.

После случившегося в 2016-м супруги ненадолго помирились – Пиппен отозвал заявление о расторжении брака. Однако в 2018-м Ларса снова подала на развод. Она сообщила, что решение было обоюдным и не связанным с какой-либо скандальной ситуацией. А в конце 2020-го она призналась, что всё-таки была неверной мужу. Вот только не с Future, а с центровым «Сакраменто Кингз» Тристаном Томпсоном, который тогда выступал в «Кливленд Кавальерс». Уже позже Ларса ушла к защитнику «Миннесоты» Малику Бизли, но и эти отношения долго не продлились.

Бракоразводный процесс затянулся, и Пиппен окончательно развёлся с женой только 15 декабря 2021 года. Бывшие супруги договорились, что Скотти будет ежемесячно выплачивать алименты за несовершеннолетних Джастина (17 лет) и Софию (14 лет). У пары есть ещё двое сыновей: Скотти-младший и Престон, но они уже являются совершеннолетними. Сумма выплат не уточняется, но Пиппену наверняка придётся расстаться как минимум с семизначной суммой. Легендарный баскетболист будет финансово поддерживать детей, пока им не исполнится 18 лет.

«Всё это, кажется, длилось три года. Я думала: «Это когда-нибудь закончится?» Это самый долгий развод в истории. Я даже рада, что мы сейчас мы пришли к тому, что имеем. Развод позади, между нами всё хорошо, наши дети подросли.

Я бы хотела, чтобы у моих детей были и мама, и папа. Я чувствовала себя виноватой, потому что сама выросла в полной семье и хотела, чтобы мои дети росли так же. Что касается наших отношений со Скотти, то они не могут быть лучше, чем сейчас. Мы любим друг друга. Мы всегда будем поддерживать друг друга и наших детей», – сказала по этому поводу Ларса.

Можно сказать, что 2021 год для Пиппена не задался. Сначала он подпортил свою репутацию выпадами в адрес Майкла Джордана после выхода своей автобиографической книги Unguarded («Неудержимый»). На Пиппена набросились со всех сторон. Кто-то обвинял его в создании искусственной шумихи в попытках продать книгу. А Шакил О’Нил, например, обещал «уложить» Скотти, если тот при нём скажет, что он лучше Джордана. В общем, спустя почти три десятка лет скандал вокруг напряжённых отношений бывших одноклубников снова набрал обороты. Скотти хотел навредить Майклу, но в итоге вся эта критика обернулась против него. В спортивном сообществе уважения к Пиппену однозначно поубавилось.

С финансовой точки зрения у Скотти всё тоже не так радужно. Сейчас его состояние оценивается примерно в $ 20 млн, что вполне неплохо. Но это в 6 раз меньше, чем он получил за карьеру в НБА и в два раза меньше, чем было 10 лет назад. Сейчас даже сын Майкла Джордана, Джефф, богаче Пиппена на $ 4 млн. Не исключено, что после официального расторжения брака с Ларсой Скотти также лишится части своего состояния.

До этого Пиппен спустил более сотни миллионов долларов сомнительными вложениями и стал жертвой аферистов, которые строили из себя его «деловых партнёров». Жажда наживы присуща для Пиппена ещё со времен карьеры в НБА, когда он подписал долгосрочный, но недорогой контракт, не веря в рост потолка зарплат. Причём владелец клуба Джерри Рэйнсдорф заранее предупреждал Скотти о том, что не будет пересматривать условия соглашения, даже если для этого будет возможность.

Сейчас Пиппен пережил тяжёлое потрясение. Он окончательно порвал с женой на крайне невыгодных условиях. Репутация испорчена из-за выпадов против Джордана. Книга пользовалась спросом, но вряд ли принесла ему запредельно большое количество денег. Будем надеяться, что в 2022-м дела у легенды НБА наладятся. По крайней мере, Пиппен может перестать фигурировать в заголовках СМИ по скандальным поводам. Здесь всё в большей степени зависит от него самого.