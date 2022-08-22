Стивен Эй Смит: Филу Джексону нужно запретить посещать Нью-Йорк после драфта 2017 года

Обозреватель ESPN Стивен Эй Смит считает, что легендарный американский тренер и 13-кратный чемпион НБА (11-кратный в качестве наставника) Фил Джексон уничтожил свой авторитет после драфта 2017 года.
Напомним, Джексон, ставший после тренерской должности руководителем «Нью-Йорк Никс», взял во время драфта 2017 года в команду Франка Нтиликину, а не Донована Митчелла, за что впоследствии был раскритикован. Митчелл же попал в «Юту Джаз».
«Донован Митчелл – звезда, дамы и господа. И я больше никогда не буду отзываться хвалебно о Филе Джексоне, потому что он пропустил этого парня, чтобы выбрать Франка Нтиликину.
Каждая частичка авторитета, которая когда-либо была у Фила Джексона, а он 11-кратный чемпион, вылетела в окно. Я считаю, что Филу Джексону нужно запретить появляться в Нью-Йорке после этого решения», – сказал Эй Смит в рамках программы First Take на ESPN.
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