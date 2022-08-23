Президент ЦСКА рассказал, что звал Хряпу на тренерскую должность

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что приглашал Виктора Хряпу в тренерский штаб команды.



«3 августа я поздравлял Виктора с юбилеем. Мы общаемся, поддерживаем отношения, сейчас Хряпа сосредоточен на семье. После ухода из ЦСКА Виктор рассматривал возможности продолжить игровую карьеру, но не стал этого делать.



Тогда же мы сделали предложение о сотрудничестве, но уже не в статусе игрока. Обсудили варианты. Знаю, что Кириленко звал его в РФБ. Пока Хряпа не хочет возвращаться в большой баскетбол. Он отказался даже от прощального матча, но идея в силе и, думаю, должна быть реализована», — приводит слова Ватутина RG.



Виктор Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 и с 2008 по 2018 год. Экс-игрок дважды становился победителем Евролиги и восемь раз выигрывал Единую лигу ВТБ.