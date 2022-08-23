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Ватутин ответил на вопрос, почему ЦСКА не удалось продлить контракт с Итудисом

Ватутин ответил на вопрос, почему ЦСКА не удалось продлить контракт с Итудисом
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о решении греческого специалиста Димитриса Итудиса покинуть пост главного тренера ЦСКА. Напомним, Димитрис сообщил об уходе сразу после поражения в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». В московском клубе Итудис работал с 2014 года.

«Перед последней игрой финала Единой лиги ВТБ Димитрис на встрече со мной рассказал, что хочет уйти, изложил причины. Они были довольно очевидными. Уже тогда неясные перспективы участия в Евролиге, усложнившийся для иностранцев в России быт. Своей успешной работой в ЦСКА Итудис заслужил, чтобы его услышали. Он всегда был предан клубу, отдавал всего себя ЦСКА. Расстались в согласии. О нём останутся только хорошие воспоминания», — приводит слова Ватутина «Российская газета».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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