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В «Бруклине» сделали заявление о будущем Кевина Дюранта

В «Бруклине» сделали заявление о будущем Кевина Дюранта
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Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант останется в команде. Об этом информирует пресс-служба «Бруклина».

«Вчера я со Стивом Нэшем встретился с Кевином Дюрантом и Ричем Клейманом в Лос-Анджелесе. Мы условились, что наше сотрудничество будет продолжено. Сейчас мы концентрируемся только на баскетболе и держим в уме единственную цель – создать франшизу, которая принесёт титул для «Бруклина», – сказал генеральный менеджер клуба Шон Маркс.

Ранее Дюрант запросил «Нетс» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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