Чарания объяснил, почему Кевин Дюрант останется в «Бруклине»

Инсайдер Шэмс Чарания рассказал, почему звёздный форвард Кевин Дюрант и «Бруклин Нетс» приняли решение продолжить сотрудничество. Ранее об этом сообщила пресс-служба клуба.



«Нетс» запросили сумасшедшую цену. Они хотели всех звёзд. И их предложение просто никто не смог удовлетворить. «Бостон Селтикс» сделал предложение, «Гриззлиз» сделали предложение, «Атланта Хоукс», список можно продолжать. Многие команды звонили и наводили справки, но никто не был готов заплатить запрашиваемую цену. И из того, что я знаю, все в «Бруклине» согласились, что в интересах обеих сторон двигаться дальше», — сказал Чарания в эфире шоу Pat McAfee.



Напомним, Дюрант запросил «Нетс» об обмене, а позже провёл встречу с владельцем клуба, на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер и главный тренер. Владелец «Бруклина» вскоре публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

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