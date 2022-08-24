В Госдепе США сделали заявление о намерении Родмана поехать в Россию, чтобы помочь Грайнер

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что визит пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана в Россию с целью содействия в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер может только осложнить процесс. Об этом информирует Yahoo.News.

По словам Прайса, приезд Родмана в Российскую Федерацию, если он всё-таки состоится, нужно расценивать как визит частного лица — Деннис не будет представлять правительство США. Как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента, визит Родмана может «затруднить» и «помешать» текущим дипломатическим усилиям по освобождению Грайнер. О намерениях отправиться в Россию ранее заявлял сам Родман.



Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: