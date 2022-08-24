Ник Калатес определился с новым клубом
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Греческий баскетболист Ник Калатес перешёл в «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба турецкой команды. Соглашение рассчитано на два сезона.
Предыдущие два сезона Калатес провёл в «Барселоне». По окончании минувшего сезона стало известно о его желании покинуть команду. Его действующий контракт с каталонским клубом истекает в 2023 году, однако конфликт с главным тренером команды литовцем Шарунасом Ясикявичюсом заставил Ника и клуб пересмотреть планы на будущее. Некоторые источники также сообщали, что Ник вёл переговоры с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Калатес во время выступления за «Панатинаикос» работал с нынешним главным тренером петербуржцев Хавьером Паскуалем.
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