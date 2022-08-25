Вдове Брайанта присудили $ 16 млн за распространение фото с места гибели Коби и его дочери
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24 августа Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен заплатить вдове Коби Брайанта Ванессе $ 16 млн за распространение фотографий с места крушения вертолёта, где погибли легендарный баскетболист и его 13-летняя дочь Джианна.
Заместители шерифа и пожарные распространили фото, в результате чего, как отмечается в деле, у Ванессы Брайант случился эмоциональный стресс. Девять присяжных вынесли единогласный вердикт, назвав появление фотографий вторжением в личную жизнь. Совещание продлилось 4,5 часа.
Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб при крушении вертолёта 26 января 2020 года. Вместе с ним на борту были его 13-летняя дочь Джианна и ещё шесть пассажиров. Никто, включая пилота, не выжил.
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