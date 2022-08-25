Скип Бэйлесс объяснил, почему «Юте» был выгоден обмен Беверли

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что руководство «Юты Джаз» радо обмену разыгрывающего Патрика Беверли.



«Где-то в Солт-Лейк Сити сейчас улыбается и празднует Дэнни Эйндж. Они только что обменяли 34-летнего Патрика Беверли, который за два года сменил четыре клуба, на 21-летнего Тэйлена Хортон-Такера», — сказал Скип Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.



Напомним, ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с «Ютой Джаз» об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли. В минувшем сезоне Беверли выступал за «Миннесоту» и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи. В июле Беверли перешёл в «Юту» в рамках обмена с участием Руди Гобера.

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