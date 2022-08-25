Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс объяснил, почему «Юте» был выгоден обмен Беверли

Скип Бэйлесс объяснил, почему «Юте» был выгоден обмен Беверли
Комментарии

Телеведущий Скип Бэйлесс считает, что руководство «Юты Джаз» радо обмену разыгрывающего Патрика Беверли.

«Где-то в Солт-Лейк Сити сейчас улыбается и празднует Дэнни Эйндж. Они только что обменяли 34-летнего Патрика Беверли, который за два года сменил четыре клуба, на 21-летнего Тэйлена Хортон-Такера», — сказал Скип Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Напомним, ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с «Ютой Джаз» об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли. В минувшем сезоне Беверли выступал за «Миннесоту» и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи. В июле Беверли перешёл в «Юту» в рамках обмена с участием Руди Гобера.

Новость по теме
Войнаровски: Беверли мечтал перейти в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022