Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Миннесоты» арестован в связи с делом об «опасных наркотиках»

Форвард «Миннесоты» арестован в связи с делом об «опасных наркотиках»
Комментарии

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Торин Принс вечером 25 августа был арестован в международном аэропорту Майами, сообщает журналист Энди Слэйтер в своих социальных сетях, ссылаясь на несколько источников.

Отмечается, что Принс был задержан по делу об «опасных наркотиках», полиции был выдан ордер на арест 28-летнего баскетболиста. На данный момент Торин взят под стражу и доставлен в исправительный центр Тёрнера Гилфорда Найта в Майами.

В текущее межсезонье Торин Принс подписал новый двухлетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 16 млн.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 7,3 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1 результативную передачу.

Новость по теме
Патрик Беверли: не держу зла на «Миннесоту» за обмен в «Юту»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022