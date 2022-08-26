Форвард «Миннесоты» арестован в связи с делом об «опасных наркотиках»
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Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Торин Принс вечером 25 августа был арестован в международном аэропорту Майами, сообщает журналист Энди Слэйтер в своих социальных сетях, ссылаясь на несколько источников.
Отмечается, что Принс был задержан по делу об «опасных наркотиках», полиции был выдан ордер на арест 28-летнего баскетболиста. На данный момент Торин взят под стражу и доставлен в исправительный центр Тёрнера Гилфорда Найта в Майами.
В текущее межсезонье Торин Принс подписал новый двухлетний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 16 млн.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 7,3 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1 результативную передачу.
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