Легенда НБА: каждый раз Дюрант терпел неудачу, когда должен был стать лидером
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Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли в очередной раз раскритиковал звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта за отсутствие лидерских качеств.
«Все старики говорят, что Дюрант просто использовал «Голден Стэйт», чтобы завоевать свои первые чемпионские титулы, и он на нас за это злится. Но если вы взглянете на его карьеру, то увидите, что каждый раз он терпел неудачу в тот момент, когда должен был стать лидером. Если ему нужно быть лучшим игроком в команде, то он не добивается успеха. Вот что мы думаем о нём», — цитирует Баркли Arizona Sports.
В текущее межсезонье Кевин Дюрант запрашивал обмен из «Бруклин Нетс» в другую команду, несмотря на действующий четырёхлетний контракт. Позже клуб объявил, что форвард остаётся.
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