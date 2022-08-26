УНИКС подпишет контракт с 29-летним американцем Брауном

Казанский УНИКС подпишет контракт с 29-летним защитником Энтони Брауном, сообщает Sportando. По информации источника, это будет сделано в ближайшее время.
Прошлый сезон американец начинал в «Бурсаспоре», а заканчивал в «Маккаби» из города Ришон-ле-Цион. В 15 матчах чемпионата Израиля Браун набирал в среднем 15,3 очка, 5,7 подбора и 2,6 передачи.
В послужном списке Энтони Брауна есть такие команды НБА, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Орландо Мэджик» и «Миннесота Тимбервулвз».
Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира, «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.
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