Бэйлесс: Кайри Ирвинг — суперзвезда, в отличии от Дэмьена Лилларда

Телеведущий Скип Бэйлесс сравнил Кайри Ирвинга и Дэмьена Лилларда.



«Кайри Ирвинг — суперзвезда, в отличии от Дэмьена Лилларда», — написал Бэйлесс в своих соцсетях.



Ранее Лиллард продлил соглашение с «Портлендом» на два года. По нему он заработает $ 122 млн.



Новый контракт с клубом рассчитан до 2027 года, при том что у 31-летнего игрока есть действующее соглашение до 2025 года на сумму $ 136,9 млн. Как и ожидалось, за дополнительные два года Лиллард заработает более $ 100 млн.



В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.



Что касается Ирвинга, то он отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.



Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается подписать Кайри Ирвинга и готов задействовать в сделке два драфт-пика первого раунда — в 2027 и в 2029 годах. «Бруклин» предложение калифорнийской команды отклонил.

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