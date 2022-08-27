«Некоторые больше не вернутся в Россию». Американская баскетболистка — об аресте Грайнер

Американская баскетболистка Сьерра Бердик высказала мнение, что после ареста её соотечественницы Бриттни Грайнер в Россию больше не станут приезжать некоторые игроки. Отметим, что Бердик ранее и сама выступала в Российской Федерации.



«Я могу сказать, что есть люди, которые теперь никогда не вернутся в Россию. Полагаю, это будет просто зависеть от человека и от того, в каких ситуациях он будет чувствовать себя комфортно. Некоторые считают, что Европа не для них. Многое случилось в мире, из-за чего люди просто больше не чувствуют себя в безопасности», — приводит слова Бердик The New York Times.

Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: