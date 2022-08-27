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Шакил О'Нил рассказал, что нужно сделать Леброну, чтобы получить звание величайшего игрока

Шакил О'Нил рассказал, что нужно сделать Леброну, чтобы получить звание величайшего игрока
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Известный в прошлом центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о том, является ли лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс величайшим игроком в истории баскетбола.

«Я знаю Леброна, думаю, он собирается превзойти Карима Абдул-Джаббара в этом сезоне. У него есть четыре чемпионских перстня, он уже превзошёл Коби Брайанта, он превзошёл Майкла Джордана. Когда Леброн превзойдёт Карима по результативности, он станет величайшим игроком в истории», — приводит слова Шакила О'Нила TSNA.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года
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