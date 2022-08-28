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ЧМ-2023, квалификация: Сербия обыграла Турцию, другие результаты дня

ЧМ-2023, квалификация: Сербия обыграла Турцию, другие результаты дня
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28 августа состоялись шесть матчей квалификации чемпионата мира 2023 года. Сборная Сербии благодаря 24 очкам Николы Йокича справилась с Турцией, а сборная Греции под руководством бывшего главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса уверенно переиграла бельгийцев.

Группа I

Великобритания — Латвия — 80:87 (16:24, 22:14, 22:26, 20:23)

Греция — Бельгия — 85:68 (30:15, 19:18, 15:11, 21:24)

Турция — Сербия — 72:79 (11:26, 17:21, 27:18, 17:14)

Группа J

Германия — Словения — 90:71 (17:20, 16:11, 28:15, 29:25)

Эстония — Финляндия — 68:76 (21:23, 15:24, 19:10, 14:19)

Израиль — Швеция — 83:95 (23:24, 15:28, 22:18, 23:25)

Следующие матчи европейской квалификации чемпионата мира состоятся в ноябре.

ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м). Группа I. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Турция
Окончен
72 : 79
Сербия
Турция: Осман - 22, Коркмаз - 18, Шенгюн - 17, Махмутоглу - 7, Ларкин - 4, Османи - 4, Битим, Кабаджа, Тунджер, Хазер, Хальталы, Шанлы
Сербия: Йокич - 24, Гудурич - 14, Калинич - 14, Лучич - 11, Ягодич-Куриджа - 7, Мицич - 5, Милутинов - 4, Давидовац, Добрич, Маринкович, Петрушев, Ярамаз
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