ЧМ-2023, квалификация: Сербия обыграла Турцию, другие результаты дня

28 августа состоялись шесть матчей квалификации чемпионата мира 2023 года. Сборная Сербии благодаря 24 очкам Николы Йокича справилась с Турцией, а сборная Греции под руководством бывшего главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса уверенно переиграла бельгийцев.



Группа I



Великобритания — Латвия — 80:87 (16:24, 22:14, 22:26, 20:23)



Греция — Бельгия — 85:68 (30:15, 19:18, 15:11, 21:24)



Турция — Сербия — 72:79 (11:26, 17:21, 27:18, 17:14)



Группа J



Германия — Словения — 90:71 (17:20, 16:11, 28:15, 29:25)



Эстония — Финляндия — 68:76 (21:23, 15:24, 19:10, 14:19)



Израиль — Швеция — 83:95 (23:24, 15:28, 22:18, 23:25)



Следующие матчи европейской квалификации чемпионата мира состоятся в ноябре.