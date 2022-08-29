Экс-игрок «Зенита» Густаво Айон: Евролига по уровню очень близка к НБА

Бывший центровой «Зенита» Густаво Айон высказал мнение, что уровень Евролиги и НБА очень близок. За время карьеры Густаво успел поиграть и там, и там.



«Я испытал огромную радость, которую не могу передать словами, когда перешёл в НБА. Это нужно прочувствовать! Помню, как сказал себе: «Вау, я добился того, о чём мечтал всю жизнь». НБА действительно прекрасна. Но я сменил четыре команды за три года. А я не хотел переходить из одного клуба в другой. Была какая-то неопределённость. Эмоциональная и спортивная нестабильность. Я не хотел этого. Я мог бы быть в НБА 15 лет, но я хотел играть в баскетбол. Однажды меня сняли с самолёта из-за состоявшегося обмена.

Когда я приехал в Мадрид, то играл на самом высоком уровне. Евролига по уровню очень близка к НБА. Когда дело доходит до маркетинга и развлечений, НБА впереди, но в спортивном плане всё очень близко. Я хотел быть в НБА, хотел быть частью этой лиги», — приводит слова Айона AS México.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: