Экс-игрок «Зенита» Густаво Айон: Евролига по уровню очень близка к НБА

Бывший центровой «Зенита» Густаво Айон высказал мнение, что уровень Евролиги и НБА очень близок. За время карьеры Густаво успел поиграть и там, и там.
«Я испытал огромную радость, которую не могу передать словами, когда перешёл в НБА. Это нужно прочувствовать! Помню, как сказал себе: «Вау, я добился того, о чём мечтал всю жизнь». НБА действительно прекрасна. Но я сменил четыре команды за три года. А я не хотел переходить из одного клуба в другой. Была какая-то неопределённость. Эмоциональная и спортивная нестабильность. Я не хотел этого. Я мог бы быть в НБА 15 лет, но я хотел играть в баскетбол. Однажды меня сняли с самолёта из-за состоявшегося обмена.
Когда я приехал в Мадрид, то играл на самом высоком уровне. Евролига по уровню очень близка к НБА. Когда дело доходит до маркетинга и развлечений, НБА впереди, но в спортивном плане всё очень близко. Я хотел быть в НБА, хотел быть частью этой лиги», — приводит слова Айона AS México.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 29 августа 2022
-
12:35
-
12:13
-
10:58
-
10:05
-
09:48
-
09:33
-
01:02
-
00:52
-
00:28
- 28 августа 2022
-
23:56
-
23:39
-
22:21
-
21:48
-
21:02
-
20:23
-
19:50
-
18:36
-
18:18
-
16:42
-
15:35
-
14:12
-
13:27
-
12:07
-
11:29
-
10:22
-
09:33
-
01:24
-
00:51
- 27 августа 2022
-
23:53
-
22:58
-
21:48
-
20:56
-
19:13
-
17:25
-
16:55