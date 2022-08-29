Владимир Гомельский высказал мнение о новичках УНИКСа

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о новичках УНИКСа.
«Как вы оцените селекцию УНИКСа в этом году: новички Дмитриевич, Бэйкон, Браун, Лабери, Рейнольдс, Хантер, Забелин, Ильницкий, Кулагин», — поинтересовались у Владимира.
«Необходимо увидеть команду в игре, чтобы судить о качестве селекционной работы. Перечисленные вами игроки, несомненно, обладают высоким классом», — ответил Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержал победу с таким же счётом.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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